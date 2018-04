Barragens de Solidão, Santa Terezinha e Tabira saem do colapso após chuvas

O mês de abril levou chuvas para o Sertão de Pernambuco após um longo período de seca. Desta vez, as barragens de Nossa Senhora de Lourdes, em Solidão, e José Antônio, em Santa Terezinha, saíram do colapso e estão com condições de abastecer os dois municípios.

As chuvas também recuperaram a barragem do Travessão, localizada em Tabira, que atingiu a capacidade máxima, que é de 270 mil metros cúbicos de água.

A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) providenciou o retorno da distribuição de água pela rede em Solidão, já que o reservatório do município chegou a 40% do volume total. Em Santa Terezinha, a previsão é que os moradores voltem a ter água nas torneiras até a quarta-feira (25).

A Compesa realiza ajustes operacionais na Estação de Tratamento de Água (ETA) para voltar a abastecer a população de Santa Terezinha, cerca de 12 mil pessoas. Em função do longo período que o sistema ficou desativado, os técnicos farão um acompanhamento do comportamento da rede de distribuição com o retorno da operação.