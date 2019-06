Barreira cai e soterra moradores na Região Metropolitana do Recife

Uma barreira deslizou e soterrou moradores de uma mesma uma família em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife (RMR). Pelo menos oito vítimas, sendo cinco crianças, ficaram sob a terra segundo a Defesa Civil de Camaragibe. Três casas foram atingidas, a primeira estava vazia, a segunda com um casal e na terceira estavam uma mãe e seus cinco filhos. A tragédia aconteceu por volta das 12h.

Uma pessoa morreu: Edvaldo F. Da Silva, 23 anos. A RMR é castigada por chuvas fortes desde a madrugada. O deslizamento ocorreu na Rua Bom Jesus, no Bairro dos Estados. Equipes do Samu atuam no local junto com o Samu. Moradores relataram ouvir choro de uma das crianças entre os escombros.

“Estamos primeiro tentando salvar a vida dos que visualizamos que estão presos”, disse o secretário de Defesa Civil de Camaragibe.

Segundo o Corpo de Bombeiros, Larissa Ribeiro, 19, foi localizada sob os escombros e foi realizada a retirada dela. A vítima sofreu uma suspeita de fratura de colo do fêmur, com queda de saturação. Já as demais estão desaparecidas.

Confira a lista de vítimas:

Edvaldo F. Da Silva, 23 anos; (Foi a óbito)

E. Fem – 31 anos;

B. Fem – 11 meses;

B, Fem – 3 anos;

C. Masc – 4 anos;

C. Masc – 9 anos;

M. Masc – 7 anos

Da Folha PE