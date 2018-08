Bebê de 10 meses e irmãos de 3 e 9 anos são encontrados em situação de abandono em Pernambuco

Na madrugada da última quarta-feira (29) a Polícia Militar encontrou três crianças em situação de abandono em Cachoeirinha, no Agreste de Pernambuco.

De acordo com a PM, o Conselho Tutelar informou que as crianças de 10 meses, 3 e 9 anos teriam sido abandonadas pela mãe. Policiais realizaram buscas e localizaram a mãe das vítimas com sinais de embriaguez.

A mulher foi levada para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil de Belo jardim, que irá investigar o caso. (G1)