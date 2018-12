Bebê de 4 meses morre após se engasgar com mingau no Agreste de PE

Uma criança de quatro meses morreu após se engasgar com mingau em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco, na terça-feira (18). Segundo a Polícia Civil, o pai do menino informou que ele foi socorrido para uma unidade de saúde do município.

O bebê foi transferido para o Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru. No local, ele teve duas paradas cardíacas e morreu, conforme informou a polícia. O corpo da criança foi levado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru. (G1)