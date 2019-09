Bebê de 6 meses é diagnosticado com sarampo em PE

A Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) confirmou mais um caso de sarampo em Taquaritinga do Norte, no Agreste de Pernambuco. Trata-se de um menino de seis meses. Com esse, sobem para seis os casos registrados da doença na cidade.

Segundo a SES, 15 casos de sarampo foram confirmados em Pernambuco. Uma morte foi registrada, a de um bebê de sete meses. Das pessoas diagnosticadas com a doença em Pernambuco, três são de Caruaru, uma de Frei Miguelinho, uma de Santa Cruz do Capibaribe e uma de Vertentes.

Por meio de nota, a Secretaria de Saúde informou que o Programa Estadual de Imunização já distribuiu mais de 756 mil doses da vacina tríplice viral para os municípios pernambucanos. Desse total, 242 mil foram doses extras distribuídas apenas entre agosto e setembro. A nota ainda diz que, desde a segunda quinzena de agosto, ficou instituída, em todo o país, a vacinação de crianças entre 6 meses e 11 meses. Todos os meninos e meninas dessa faixa etária, que totalizam 68 mil em Pernambuco, devem tomar uma dose da tríplice viral. (G1)