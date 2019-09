Bebê de 8 meses mantido em cárcere privado é degolada pelo tio em Pernambuco

Um homem é suspeito de matar a sobrinha de oito meses após mantê-la em cárcere privado na manhã desta quinta-feira (26) no sítio Taquara de Altinho, em Altinho, no agreste pernambucano. Segundo informações da Polícia Militar (PM), o homem se trancou com a bebê dentro do banheiro de uma residência e não queria abrir a porta.

Ainda de acordo com a polícia, os familiares ficaram assustados sem saber o que estava acontecendo. O susto aumentou quando pararam de ouvir os choros da criança.

A polícia foi acionada e conseguiu entrar no local. A menina foi morta com pedaços de vidro e degolada. Segundo perícia inicial, a criança havia sido morta desde ontem.

O suspeito foi preso em flagrante. A Polícia trabalha com a possibilidade do homem ter algum grau de deficiência mental, mas de acordo com os policiais, o fato será apurado posteriormente e ainda não está confirmado.

Do NE10 Interior