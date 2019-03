Bebê de 8 meses morre após choque elétrico em Serra Talhada

Um bebê de 8 meses morreu eletrocutado após tocar em uma extensão que estava ligada a um ventilador. O acidente doméstico aconteceu durante o fim de semana na Rua do Sol, no bairro Bom Jesus, em Serra Talhada, Sertão pernambucano.

A mãe do menino disse à TV Jornal Interior que estava na casa de uma vizinha quando a criança levou o choque. O bebê estava nos braços do irmão de 7 anos quando pegou no fio. Os dois chegaram a receber a descarga, que foi mais forte no mais novo. Foi uma tia da criança que viu e tentou puxar as crianças.

Socorro

O bebê chegou a ser levado para o Hospital Professor Agamenon Magalhães (Hospam), mas já estava sem vida. O menino foi sepultado na manhã desta segunda-feira (11). A Delegacia de Serra Talhada ainda não foi notificada oficialmente sobre o caso.

Da TV Jornal