Bebê de oito meses morre depois de ser eletrocutado em Pernambuco

Um bebê de oito meses morreu eletrocutado depois de tocar em um fio desencapado, no bairro de Águas Compridas, em Olinda, no Grande Recife. Segundo os familiares, a criança estava engatinhando quando se aproximou do fio de um ventilador e recebeu a descarga.



O bebê identificado como João Vitor Cândido da Silva chegou a ser levado para a Policlínica Amaury Coutinho, mas morreu antes mesmo de dar entrada. O corpo do bebê foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML), no bairro de Santo Amaro, no Centro do Recife. O sepultamento foi realizado neste domingo (5), no Cemitério de Beberibe, na Zona Norte do Recife.

Da TV Jornal