Uma criança de um ano e oito meses morreu afogada em uma cisterna no bairro do Salgado, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, na última terça-feira (11). Segundo a Polícia Civil, o menino estava com a mãe e a avó quando passou por baixo da porta até a área do reservatório, sem ninguém perceber.

O bebê chegou a ser socorrido para uma unidade de saúde, mas não resistiu. A Polícia Civil está investigando o caso.

Do G1