Bebê morre afogado em cisterna no quintal da casa onde morava em PE

Um bebê de um ano e dez meses morreu afogado em uma cisterna na última segunda-feira (1º) em Gravatá, no Agreste de Pernambuco. Segundo a Polícia Civil, o afogamento aconteceu em uma residência no bairro Mirante do Vale.

A criança brincava no quintal de casa e caiu em uma cisterna que estava sendo construída , que por causa das chuvas, acumulou água no local, conforme a polícia.

O menino chegou a ser socorrido para o Hospital Doutor Paulo da Veiga Pessoa, mas não resistiu e morreu antes de chegar à unidade de saúde. (G1)