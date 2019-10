Bebê morre com suspeita de asfixia enquanto dormia com os pais em PE

Na manhã da última sexta-feira (18), um bebê de 39 dias morreu com suspeita de sufocamento no bairro da Cohab 2, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o menino estava dormindo com os pais. Segundo a PM, a suspeita é que eles tenham se virado por cima da criança. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas ao chegar no local, o bebê já estava sem vida.

O corpo da criança foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML). Em entrevista à TV Jornal Interior, a mãe da criança disse que um irmão do bebê teria ido dormir na cama e deitado por cima dele. O caso foi registrado na 1ª Delegacia e a Polícia Civil investiga o caso.

Do NE10 Interior