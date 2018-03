Bebê nasce dentro de carro com a ajuda de policiais em Arcoverde

Nessa quinta-feira (22), um bebê nasceu dentro de um carro com a ajuda de policiais em Arcoverde, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, o policial que estava dirigindo o veículo foi orientando a mulher, identificada como Mônica Maria dos Santos, de 23 anos, a realizar alguns procedimentos que facilitaram o parto.