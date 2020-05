Bebedeira entre namorados termina com tapas e arranhões em Serra Talhada

Uma bebedeira terminou mal para um homem, após uma crise de ciúmes da sua namorada, na madrugada do último sábado (16), no bairro São Cristóvão em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações da Polícia Militar, o homem relatou que estava bebendo com sua namorada e após uma discussão foi agredido com tapas e arranhões.

Ainda de acordo com informações da PM, o policiamento foi até a casa da suspeita junto a vítima, porém a envolvida não quis descer do prédio, mas confirmou o ocorrido.

Diante disso, a vítima foi encaminhada a delegacia, para registrar a ocorrência.