Beleza: cursos abertos no Senac em Serra Talhada

Conhecimentos prático e teórico, possibilidade de trabalho autônomo e reconhecimento profissional. O Senac em Serra Talhada está com inscrições abertas para quatro cursos na área de Beleza que reúnem todos estes requisitos. Básico de Depilação, Alongamento de Cílios, Mega Hair de Sobrancelha e Designer de Sobrancelha são as programações ofertadas, com início em 07 de maio e investimentos entre R$ 99 e R$ 300.

“As capacitações da área de imagem pessoal têm uma excelente inserção no mercado e uma demanda frequente. Além disso, oferece a vantagem de montar seu próprio negócio ou trabalhar de forma independente, onde o profissional é quem monta seu horário de atendimento”, disse a coordenadora do Senac em Serra Talhada, Suzany Medeiros.

Inscrições – Os interessados devem fazer a inscrição no Senac, na Rua Praça Barão do Pajeú, 911, centro, em Serra Talhada. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h.

Serviço

Cursos de Beleza | Senac Serra Talhada

Programação:

Básico de depilação – 40h

Período: 07 a 24/05

Horário: 19h às 22h

Investimento: R$ 270,00 (em até 3 x nos cartões de crédito)

Alongamento de Cílios – 16h

Período: 07 a 11/05

Horário: 9h às 12h

Investimento: R$ 300,00 (em até 3 x nos cartões de crédito)

Designer de sobrancelha – 15h

Período: 07 a 11/05

Horário: 8h às 12h

Investimento: R$ 99,00 (em até 3 x nos cartões de crédito)

Mega Hair de Sobrancelha – 16h

Período: 14 a 18/05

Horário: 9h às 12h

Investimento: R$ 300,00 (em até 3 x nos cartões de crédito)

Mais informações: (87) 3929.2350 / 2351