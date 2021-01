Benefícios do chá de hortelã (e 7 receitas deliciosas)

Melhorar a digestão e diminuir enjoos são alguns dos benefícios do chá de hortelã, que pode ser preparado usando a hortelã comum, também conhecida por Mentha spicata e outra espécie conhecida como hortelã-pimenta ou Mentha piperita.

A hortelã é uma erva aromática que pode ser usada na culinária e para fins medicinais porque possui ação analgésica, antiespasmódica e afrodisíaca, sendo um ótimo chá para tomar após as refeições, já que ajuda na digestão. A hortelã também tem ação anti-parasitária podendo ajudar a aliviar os sintomas e combater a infecção por parasitas, como amebíase e giardíase, por exemplo.

Para que serve a hortelã

O chá de hortelã é ótimo para o tratamento de diversos problemas de saúde, como:

Má digestão, náusea ou vômito;

Colesterol alto;

Dor de cabeça;

Cólica menstrual;

Congestão nasal ou pulmonar, principalmente em casos de gripe ou resfriado com tosse;

Dores abdominais, por ter ação anti-espasmódica;

Insônia;

Diarreia com sangue;

Tricomoníase genital;

Além disso, esta planta medicinal ajuda também a eliminar vermes.

A hortelã pode ser utilizada em outras formas além do chá, como cápsulas com óleo ou extrato seco da planta ou na forma de óleo essencial para a pele ou aromaterapia. Esta é também uma erva aromática fácil de ter em casa num vaso porque requer poucos cuidados e combina muito bem com suco de abacaxi ou limão, em bebidas e até para molhos de iogurte em pratos salgados como tempero, por exemplo.

