Bepi destrói 80 pés de maconha e trio é detido por associação para o tráfico no Agreste de PE

Uma plantação de 80 pés de maconha foi destruída nessa quinta-feira (20) na zona rural de Cachoeirinha, Agreste de Pernambuco. De acordo com o Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (Bepi), um homem de 25 anos, um jovem, de 18, e um adolescente, de 15, foram detidos suspeitos do crime.

Ainda segundo o Bepi, os três envolvidos confessaram que a plantação era deles. Com o trio ainda foram apreendidas 12 g de maconha e uma espingarda.

O homem, o jovem e o adolescente serão indiciados por associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo. Os maiores de idade também vão ser indiciados por aliciação de menor.

O trio foi levado para a Delegacia de Polícia Civil do município, que ficará responsável pelo caso. (G1)