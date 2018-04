Bepi destrói mais de 1,7 mil pés de maconha na zona rural de Custódia

Uma plantação de maconha foi erradicada na terça-feira (24) na zona rural de Custódia, Sertão de Pernambuco. De acordo com o Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (Bepi), 1.750 pés de maconha foram destruídos no Sítio Brejinho.

Ainda segundo o Bepi, no local também foram apreendidos 2,6 kg da droga e quase 1 kg de sementes da planta. Na ocasião, dois homens foram presos e, junto com eles, foram encontradas duas espingardas e duas motocicletas.

Os suspeitos e todo material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil. (G1)