Bepi destrói mais de 2 mil pés de maconha na zona rural de Custódia

Policiais militares do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (Bepi) destruíram mais de 2 mil pés de maconha nessa quinta-feira (14) na zona rural de Custódia, Sertão de Pernambuco.

De acordo com o Bepi, no sítio Caldeirão foram encontrados 2.030 pés do entorpecente. Dois primos são suspeitos de cultivarem a maconha no local. A dupla fugiu antes da chegada dos policiais e não foram encontrados até a publicação desta matéria.

A plantação foi incinerada no local e o caso foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil do município.

