BEPI prende serra-talhadense acusado de assalto a carro-forte

Na manhã dessa terça-feira (13), uma equipe do BEPI (Batalhão Especializado de Policiamento do Interior) deu cumprimento a um mandado de prisão em desfavor de Erisvaldo Ferreira Freire, vulgo (Valdo Crente), que é suspeito de participar do estouro a um carro forte próximo ao distrito de Jatiúca, na cidade de Santa Cruz Da Baixa Verde-PE.

Erisvaldo foi localizado na Av. Triunfo, em Serra Talhada, conduzindo um veículo Corsa Classic e na sua residência foi encontrado um carregador de pistola calibre 380. O suspeito juntamente com o material apreendido foi encaminhado para Delegacia de Polícia Civil de Floresta – PE, para adoção das medidas legais cabíveis.

Via Nayn Neto