Bicharada do Mestre Jaime e Trio da Huanna animam 3º dia do carnaval de Salgueiro

No domingo (11), terceiro dia do carnaval de Salgueiro, os foliões seguiram atrás da bicharada do Mestre Jaime. Os bonecos gigantes fizeram a animação dos foliões. Há mais de 70 anos, o desfile marca presença no carnaval salgueirense mantendo sempre vida a tradição. O criador da bicharada, o mestre Jaime, tem 95 anos e estava no desfile cheio de fôlego.