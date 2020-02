Bicicleta envolvida no acidente que matou primos teria sido presente de aniversário

Duas crianças de oito e dez anos de idade morreram após serem atropeladas por um caminhão pipa na noite da quinta-feira (6) em Toritama, no Agreste pernambucano. Segundo informações da Polícia Militar (PM), os primos Gabriel Jordão Alves de Carvalho, de 8 anos, e Natan Guilherme Jordão Miranda, de 10 anos, estavam brincando com uma bicicleta quando caíram e foram atropeladas por um caminhão pipa que entrou na rua. As duas crianças morreram.

A criança de oito anos tinha feito aniversário na quarta-feira (5) e ganhou a bicicleta de presente. Os primos tinham saído para comprar churros próximo a residência quando o acidente ocorreu. Dona Maria Aparecida, avó dos meninos, ficou muito abalada.

“É demais. Foi tão de repente. Nós estávamos sentados na calçada. Foi aquele desespero”, ela contou à reportagem da TV Jornal Interior.

Do NE10 Interior