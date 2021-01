Bilionário reserva 162 assentos de avião comercial por medo da Covid

O indonésio Richard Muljadi é conhecido por suas extravagâncias e já comprou um carro de presente para o cachorro

O bilionário Richard Muljadi tem uma fortuna estimada em R$ 3,8 bilhões – Foto: Reprodução/Instagram

O bilionário Richard Muljadi reservou todos os assentos de um voo de Jacarta para Denpasar, nesta terça-feira (5), por medo de se contaminar com a Covid-19. Ele mostrou algumas imagens de sua extravagância em uma rede social e explicou que sairia mais “barato” comprar todos os assentos do voo comercial do que fretar um avião particular somente para ele e sua mulher, Shalvynne Chang, que são “superparanoicos” quando se trata do vírus que vem assolando o mundo.

“Tive que garantir que ninguém mais [estivesse] neste voo. Não voaremos a menos que sejamos apenas nós”, escreveu no post.

O casal indonésio estava sozinho em um vôo que tem capacidade para 12 passageiros na classe executiva e 150 passageiros da classe econômica. Estima-se que ele tenha gasto até 7,8 mil dólares – o equivalente a R$ 41,6 mil – para reservar todos os assentos.

O porta-voz da companhia aérea Lion Air Group, Danang Mandala Prihantoro, confirmou ao site Detik que Richard estava a bordo do voo ID-6502 da Batik Air, mas declarou que a reserva com esse nome era apenas para dois passageiros.

O jovem bilionário de apenas 32 anos é bem conhecido por seus hábitos de consumo extravagantes e já comprou um carro de presente para seu cachorro no dia do aniversário dele.

Richard é neto do magnata farmacêutico Kartini Muljadi, que esteve na lista da Forbes de 2020 como um dos homens mais ricos do mundo e seu patrimônio líquido é de US$ 715 milhões (R$ 3,8 bilhões). Ele ganhou as manchetes nacionais em 2018 após ser preso após ser flagrado por um policial cheirando cocaína dentro do banheiro de um restaurante em um shopping de Jacarta.

O avião reservado por Richard Muljadi tem capacidade para 162 pessoas – Foto: Reprodução/Instagram

Valedoitaúnas/Informações Globo.com/Marie Claire