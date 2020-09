Bispo de Salgueiro testa positivo para a Covid-19

O bispo diocesano de Salgueiro, Dom Magnus Henrique Lopes, testou positivo para o novo coronavírus. De acordo com a nota divulgada na última terça-feira (08) pela Diocese do município, o religioso encontra-se bem, e cumpre a quarentena em casa, seguindo todas as orientações médicas. Ele manifestou sintomas leves da doença.

No comunicado, a diocese pede que os fiéis orem pelo restabelecimento dele e de todos que se encontrem doentes. Dom Magnus tem 55 anos e é bispo de salgueiro há quase dez anos. (G1)