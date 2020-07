Bispo morre aos 57 anos vítima da Covid-19 em Pernambuco

Faleceu no sábado (18), vítima da Covid-19, Dom Henrique Soares da Costa. Ele tinha 57 anos e era alagoano de Penedo. O religioso estava internado no Hospital Memorial São José, em Recife, desde o dia 4 de julho.

Dom Henrique foi nomeado em 2009, pelo então Papa Bento XVI, como Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Aracaju, em Sergipe. No mesmo ano, foi ordenado bispo pela Arquidiocese de Maceió. Em 2014, passou a exercer o bispado na Diocese de Palmares, em Pernambuco, nomeado pelo Papa Francisco.

Em comunicado publicado na página oficial, a Diocese de Palmares lamentou o falecimento do religioso e agradeceu o apoio dos fiéis.

“Agradecemos a todos pelas orações e preces pelo nosso Bispo nestes dias em que esteve entregue à vontade de Deus, tendo sido chamado por Ele à eternidade. Da mesma forma, agradecemos à família de Dom Henrique por ter confiado a sua vida e vocação à Igreja do Senhor”, diz trecho do comunicado.

Por causa das regras sanitárias como prevenção ao contágio pelo novo coronavírus, a Missa Exequial é celebrada neste domingo (19), às 10h, apenas na presença de bispos, sacerdotes e diáconos, além de familiares de Dom Henrique.

O sepultamento do corpo de Dom Henrique aconteceu nesse domingo (19) na Catedral Diocesana de Nossa Senhora da Conceição dos Montes, em Palmares.

A formação de Dom Henrique Soares



Henrique Soares da Costa nasceu no dia 11 de abril de 1963 em Penedo, região do Baixo São Francisco alagoano. Ingressou aos 18 anos no Seminário de Maceiro e concluiu o bacharelado em filosocia pela Universidade Federal de Alagoas (Ufal) em 1984.

De 1985 a 1989 foi noviço no Mosteiro de São Bento, na cidade do Rio de Janeiro, e no Mosteiro Trapista de Nossa Senhora do Novo Mundo.

Ao regrassar para o Seminário de Maceió, em 1990, iniciou a faculdade de Teologia. No ano seguinte, foi para Roma e concluiu a Teologia na Pontifícia Universidade Gregoriana, com mestrado em Teologia Dogmática.

Foi ordenado sacerdote no dia 15 de agosto de 1992. Como sacerdote, foi reitor da Igreja Nossa Senhora do Livramento, em Maceió, de 1994 a 2009 foi professor de teologia no Seminário Provincial de Maceió e no Curso de Teologia do Centro de Estudos Superiores de Maceió. Também foi professor no Instituto Franciscano de Teologia, em Olinda (PE), e no Instituto Sedes Sapientiae, no Recife.

Do G1