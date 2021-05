Blogueiro agradece ao Emília Câmara pela saúde da pequena Ísis

O blogueiro amigo Marcelo Patriota e sua esposa, Alane Jussara, celebram o nascimento de Ísis Maria, nascida dia 21 de abril. Ela teve alta em 1° de maio e os pais agradecem ao trabalho realizado no Hospital Regional Emília Câmara.

Isso porque a Ísis nasceu com prematuridade tipo 3, precisando de cuidados especiais da equipe médica. Quando o nascimento ocorre antes de completar as 37 semanas de gestação, considera-se o bebê prematuro ou pré-termo. Isis nasceu com cerca de 35 semanas, com 2 quilos e 600 gramas.

“No Hospital Regional Emília Câmara, teve toda a atenção e carinho da equipe”. Eles agradecem especialmente à pediatra Márcia Cantarelli, em nome de toda equipe médica, e profissionais do Regional. “Viva o SUS”, diz Marcelo.

Do nill Júnior