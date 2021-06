Blogueiro atualiza quadro de Anchieta Santos

O blogueiro Júnior Finfa conversou com o radialista Anchieta Santos e deu detalhes dos próximos passos no tratamento do problema de saúde identificado semana passada.

O radialista confirmou que na próxima segunda-feira (28), estará se internando no Hospital da Restauração. Nesta terça-feira (22), tem um encontro com o neurocirurgião Paulo Thadeu Brainer.

O profissional médico é um dos mais respeitados no país em sua área, conhecido pelas participações em programas de TV da Rede Globo, Rádio Jornal e outros veículos partilhando sua experiência.

“Além dos médicos Pedro Alves e Josete Amaral, tenho recebido apoio de Geraldo Freire, José Patriota, da jornalista Edna Nunes, do empresário Paulo Manu, do médico Gilson Brito e de muitos outros amigos da política, da saúde e da comunicação. A equipe do Hospital da Restauração é o que tem de melhor no Nordeste”, afirmou Anchieta. Continuamos com fé em Deus e confiantes.

O radialista, nosso companheiro de muitos anos, responsável pela formação de muitos profissionais na Rádio Pajeú e Repórter do Sertão na Rádio Jornal teve diagnóstico de um nódulo descoberto na cabeça semana passada.

Nos últimos dias, Anchieta passou a sentir dores de cabeça após o programa Rádio Vivo. Brincava que ela tinha hora marcada para acontecer, pouco antes de terminar o programa. Buscou ajuda e realizou um exame de imagem que revelou na última quinta um nódulo na cabeça, que exigia cuidados mais intensivos.

Do Nill Júnior