Blogueiro de Serra Talhada precisa urgente de doação de sangue

O policial militar e um dos blogueiros mais respeitados de Serra Talhada, Nayn Neto, lançou uma campanha para ajudá-lo a enfrentar um problema de saúde.

Através das redes sociais, o blogueiro informou que realizará uma intervenção cirúrgica, na segunda-feira (02), no hospital da PM (CMH), em Recife-PE.

Para ajudar basta procurar o Hemope mais próximo e fazer uma doação de sangue em nome de Inaildo Dionísio Neto. “Estou pedindo aos amigos que possam doar sangue, qualquer fator RH. Desde já, agradeço a atenção de todos”.

O Hemope Serra Talhada está localizado na Rua Joaquim Godoy, 382 – do bairro Nossa Sra. da Penha, as doações são coletadas a partir das 7h da manhã de segunda a quinta-feira.

Junto com o Farol de Notícias, Blog do Júnior Campos e a imprensa serra-talhadense, nós do Jornal Desafio estamos solidários com o companheiro de profissão e com a fé em Deus, ser supremo, acredita que irá vencer mais esta etapa em sua vida. Força, Nayn!