BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DA COVID-19 (13/01/2021)

A Secretaria de Saúde de Serra Talhada informa no boletim epidemiológico desta quarta-feira (13/01) que o município atingiu a marca dos 5.830 pacientes recuperados da Covid-19.

Foram confirmados 21 novos casos positivos da doença nas últimas 24 horas , diagnosticados através de 12 testes rápidos, 04 resultados de Swab e 05 exames particulares, sendo 05 pacientes do sexo masculino e 12 do sexo feminino, com idades entre 01 e 79 anos.

O município tem 253 casos em investigação, 26.485 descartados, 6.011 casos confirmados, 84 em isolamento domiciliar, 14 em internamento hospitalar, 98 casos ativos e 83 óbitos.

ALERTA

A Secretaria de Saúde alerta à população para respeitar todos os protocolos sanitários estabelecidos, higienizar as mãos constantemente, usar máscara de proteção e manter o distanciamento social, evitando a circulação do novo coronavírus. Em caso de sintomas, opaciente deve procurar imediatamente atendimento médico para diagnóstico e tratamento adequados, evitando o agravamento da doença.