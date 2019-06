Bolsonaro acredita que militar preso transportando drogas é reincidente

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nessa quinta-feira (27) que não deve ter sido a primeira vez que o segundo-sargento da Aeronáutica Manoel Silva Rodrigues transportou drogas em um avião da FAB (Força Aérea Brasileira).

O militar foi detido na terça-feira (25) no aeroporto de Sevilha, na Espanha, por suspeita de tráfico de drogas. Com ele, foram apreendidos 39 kg de cocaína.

Em transmissão semanal ao vivo em suas redes sociais, ele disse que tudo indica que o militar está envolvido há algum tempo com tráfico de entorpecentes, elogiou o governo espanhol e defendeu que o episódio passe por uma investigação rigorosa.

“Esse elemento, pelo que tudo parece, está há algum tempo envolvido nisso. Ninguém, em uma primeira viagem, coloca 39 kg de entorpecente. E vamos investigar”, ressaltou.

O presidente afirmou que até a sua bagagem pessoal passa por revista nas viagens em aeronaves da FAB (Força Aérea Brasileira) e considerou “muita coincidência” o episódio ter ocorrido no dia anterior à sua viagem ao Japão para participar de reunião do G20.

Bolsonaro disse também que o sargento “vai pagar um preço alto” e lembrou que Rodrigues já tinha viajado em aeronaves oficiais em governos anteriores. Segundo balanço feito pela Folha de S.Paulo, o sargento fez ao menos 29 viagens no país e no exterior entre 2011 e 2019.

“Ele fez porque quis, por livre e espontânea vontade. Deu azar. Na primeira viagem nossa, deu azar. Nas outras, ele viajou à vontade. Na nossa primeira, créu. É bom o pessoal já ir se acostumando, porque conosco é assim”, afirmou.

O levantamento do jornal Folha de S.Paulo, no entanto, mostra que o militar já havia viajado na equipe do presidente. Em fevereiro, ele estava no séquito de Bolsonaro em deslocamento a São Paulo para a realização de exames médicos. Em maio, participou de viagem ao Recife.

Na live semanal, o presidente também reclamou da cobertura da imprensa e afirmou que, por qualquer motivo, leva pancadas, em uma referência ao episódio do sargento preso. Ele disse estar ciente de que receberá críticas até o fim do seu mandato.

Ao lado de Bolsonaro, o ministro-chefe do GSI (Gabinete de Segurança Institucional), Augusto Heleno, disse que as avaliações negativas feitas por determinados veículos de imprensa mostram que o governo atual está “no caminho certo”.

O presidente comemorou a criação de 32 mil empregos com carteira assinada em maio, mas reconheceu que ainda é pouco diante dos atuais níveis de desemprego. Ele admitiu também que a economia brasileira não tem apresentado um desempenho favorável. “A economia não vai bem, reconheço, temos problemas e isso passa pela reforma previdenciária”, disse.