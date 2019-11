Bolsonaro anuncia saída do PSL e confirma ‘Aliança pelo Brasil’ como novo partido

O presidente Jair Bolsonaro anunciou, nesta terça-feira, a saída do PSL. Além disso, Bolsonaro confirmou a ida ao partido “Aliança pelo Brasil”, ainda a ser criado. A informação foi confirmada por parlamentares PSL após reunião no Palácio do Planalto. Falta agora Bolsonaro formalizar a desfiliação do PSL.

Bolsonaro e o grupo dissidente do PSL agora precisam colher 500 mil assinaturas e entregá-las ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) até março de 2020 para que o “Aliança pelo Brasil” possa lançar candidatos próprios nas eleições municipais do ano que vem.

A vontade dos pesselistas dissidentes é que a coleta de assinaturas para a criação do novo partido seja feita por meio de aplicativo com certificação digital a fim de acelerar o processo.