Bolsonaro apresenta melhora e começa a receber líquido por via oral, diz boletim médico

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) teve melhora do seu estado de saúde nas últimas 24 horas e começou a receber líquido por via oral, informou o boletim médico divulgado pelo Hospital Albert Einstein na tarde desta terça-feira (5).

Bolsonaro passou por uma cirurgia para a retirada de uma bolsa de colostomia e refazer a ligação entre o intestino delgado e parte do intestino grosso na segunda-feira (28).

Ainda segundo o boletim desta terça, Bolsonaro segue “evoluindo sem dor, afebril e com redução da coleção líquida no abdômen”. [Ele] Apresentou aumento da movimentação intestinal, o que possibilitou o início de injeção de líquido por via oral. Os exames laboratoriais apresentam melhora. O paciente segue com antibióticos e dreno no abdome.”

O porta-voz da Presidência, Otávio do Rêgo Barros, afirmou que “a equipe clínica e cirúrgica ainda não definiu a data da alta”. As visitas se mantêm restritas.

Sobre a ingestão de líquidos, o porta-voz explicou: “São copos pequenos de líquido. Tomou um ontem [segunda-feira] e dois hoje. Ele ingere o líquido, e os médicos observam como ele vai se comportar”.

De acordo com Rêgo Barros, o presidente continua com sessões de fisioterapia respiratória. Ele não fez caminhadas nesta terça. “As atividades físicas estão restritas à bicicleta ergométrica. Chegou a usar pesos de 1 kg ou 2 kg nos braços no processo de fisioterapia”, disse o porta-voz.

“Ele está querendo vencer rapidamente este processo, mas está compreendendo a importância que os passos sejam dados de forma bastante parcimoniosa.” (G1)