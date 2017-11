Bolsonaro chama jornalista de ‘porca’ e ‘lambedora de botas’

O pré-candidato à presidência Jair Bolsonaro (PSC-RJ) usou sua conta oficial no Twitter para chamar a jornalista Miriam Leitão de ‘porca’ que irá ‘lamber suas botas’, após um artigo publicado por ela no jornal O Globo criticar os conhecimentos e declarações de Bolsonaro no campo da economia.

Quase duas mil pessoas retweetaram a publicação do político e mais de nove mil curtiram. Uma internauta saiu em defesa de Miriam Leitão e teve sua resposta retrucada por Bolsonaro. “A dignidade não está na mansidão da resposta, mas nos atos e na consciência de cada um”.

Em outubro, um vídeo de Jair Bolsonaro respondendo perguntas sobre economia se espalhou nas redes sociais nas últimas horas. Nas imagens, retiradas da entrevista concedida à jornalista Mariana Godoy, na RedeTV!, o parlamentar é questionado sobre assuntos econômicos e tem suas respostas contestadas pela apresentadora. Bolsonaro é deputado federal e pré-candidato à Presidência da República em 2018.

No trecho em questão, Godoy entrega a Bolsonaro uma pergunta feita por um telespectador a respeito do “Tripé macroeconômico”. O pré-candidato responde à pergunta indiretamente e desconversa dizendo que quem vai falar por ele sobre economia é o seu possível ministro da Fazenda.

Da Rádio Jornal