Bolsonaro chega a Brasília para nova rodada de encontros com autoridades

O presidente eleito Jair Bolsonaro desembarcou na Base Aérea de Brasília às 8h40 desta terça-feira (13) para uma nova rodada de encontros com autoridades.

Bolsonaro deixou o Rio de Janeiro no início da manhã. Esta é a segunda viagem de Bolsonaro a Brasília desde a vitória nas urnas, no último dia 28 de outubro.

Na semana passada, o presidente eleito passou três dias na capital e se reuniu com o presidente Michel Temer; com os comandantes das Forças Armadas; e com outras autoridades, entre as quais o ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF).

Pela agenda prevista para esta terça-feira, Bolsonaro trabalhará pela manhã no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), onde funciona o gabinete de transição, e à tarde visitará presidentes de tribunais superiores, entre os quais Rosa Weber, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). (G1)