Bolsonaro cogita general Augusto Heleno para vice

O presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) já trabalha com uma segunda opção caso o PR não libere o senador Magno Malta para compor a chapa como vice. Entra no radar o general Augusto Heleno (PRP), uma das principais lideranças do Exército e de quem Bolsonaro foi cadete.

Bolsonaro avalia que Magno Malta deva bater o martelo até o dia 15 de julho. Por trás da decisão do senador está a vontade do presidente do PR, Valdemar Costa Neto, de deixar bloco do DEM-PP-PRB-SD para apoiar o deputado.

Do Estadão