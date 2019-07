Bolsonaro cumprimenta Maia pela aprovação da reforma da Previdência

“Depois da aprovação do texto-base da reforma da Previdência, o presidente Jair Bolsonaro cumprimentou a Câmara dos Deputados e o presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), pela aprovação da matéria. “O Brasil está cada vez mais próximo de entrar no caminho do emprego e da prosperidade”, escreveu Bolsonaro em seu perfil oficial no Twitter. “GRANDE DIA”, completou.

Já o presidente da Câmara não fez questão de cumprimentar o presidente Bolsonaro. Maia, em seu discurso logo após o fim da votação da matéria, não citou Bolsonaro nominalmente. Ele ressaltou que a reforma da Previdência aprovada foi um texto construído pela Câmara, e que os votos foram conquistados pelos líderes partidários, em especial do Centrão. E que o momento agora é da Câmara recuperar a sua força e protagonismo, sem tirar nenhuma prerrogativa do presidente da República. Maia também não citou o ministro da Economia, Paulo Guedes. Da equipe econômica, somente agradeceu ao trabalho do secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho.”

Da Gazeta do Povo