Bolsonaro dá ampla liberdade à imprensa, diz Moro

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, defendeu a relação do presidente da República, Jair Bolsonaro, com os veículos de imprensa do Brasil.

Durante participação no programa Roda Viva, da TV Cultura, nesta segunda-feira (20), Moro foi indagado sobre um levantamento de que o presidente foi responsável por 121 ataques contra profissionais e veículos de imprensa em 2019.

O ministro afirmou que Bolsonaro “dá ampla liberdade à imprensa” e vê a postura do mandatário como uma reação às críticas que recebe:

“O que vi nas eleições passadas, é que você tinha um grupo falando que iria regular imprensa, cercear a liberdade da imprensa e do judiciário. E do outro lado, vejo o presidente dando ampla liberdade à imprensa.”

E, antes de ser interrompido pela apresentadora do programa, acrescentou:

“É claro que isso é um dever, uma obrigação constitucional do presidente, mas você não vê qualquer atitude do presidente tentando cercear a liberdade de imprensa.”

Diante da insistência dos jornalistas nos questionamentos sobre a postura de Bolsonaro com a imprensa, Moro foi enfático:

“Agora veja, fui convidado a vir pro Roda Viva. Se eu não aceitar seria censura? Faz uma pergunta ao presidente, ele pode não responder. Eu não vim aqui para falar sobre o presidente, vim para falar sobre o Ministério. O presidente tem respeitado a liberdade da imprensa. O que acontece é que ele tem sido criticado e muitas vezes ele reage.”

