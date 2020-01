Bolsonaro descarta reajuste de combustíveis

O presidente Jair Bolsonaro afirmou após reunião no Ministério de Minas e Energia que o governo não vai interferir na política de preço de combustíveis. “Não existe interferência do governo. Não sou intervencionista. Essa política vem sendo bem conduzida pelo almirante e ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, juntamente com o presidente da Petrobras, Castello Branco”, afirmou. O aumento no preço dos combustíveis preocupava Bolsonaro desde o início do governo. O principal receio é que o encarecimento leve a uma greve dos caminhoneiros, que afetaria o processo de recuperação da economia e a imagem do governo.

Depois do encontro e da declaração de Bolsonaro, Albuquerque confirmou que o governo não interferirá no mercado.

Ele disse, entretanto, que o governo estuda criar mecanismos que compensem esse aumento nos preços dos combustíveis. A expectativa é que a medida não cause inflação e não frustre expectativas de mercado. O ministro disse que o governo “não vai procurar o caminho dos impostos”. Bolsonaro afirmou ainda que os governadores também podem ajudar a segurar a alta de preços porque um terço do valor final dos combustíveis em postos depende de impostos estaduais, em sua avaliação. No entanto, não há previsão de reunião do presidente com governadores no momento.

O presidente da Petrobras afirmou haver “total respeito à lei” de liberdade de preços de combustíveis. “E o presidente Bolsonaro prática isso. Nunca recebi pressão para abaixar o preço de qualquer derivado de petróleo”, disse. Ele acrescentou achar ser pouco provável que um eventual acirramento da crise política entre Estados Unidos e Irã causeuma crise econômica.

O governo estuda mecanismo de compensação para o preço dos combustíveis no mercado interno. O objetivo é evitar altas abruptas nos valores internacionais do petróleo sobre consumidores brasileiros. A medida foi revelada pelo ministro Bento Albuquerque depois de reunião com o presidente Jair Bolsonaro. Albuquerque não deu detalhes sobre a medida. O ministro ressaltou que o Brasil hoje já é um dos principais países produtores de petróleo no mundo. Com isso, quando o barril sobe, aumenta a arrecadação.

Antes da reunião de ontem, Bolsonaro admitiu que o preço dos combustíveis está elevado no mercado interno, mas minimizou o impacto da crise entre Estados Unidos e Irã no mercado interno. “Reconheço que o preço está alto na bomba. Graças a Deus, pelo que parece, a questão lá dos EUA e Iraque, do general lá que não é general, e perdeu a vida, o impacto não foi grande”, sustentou. O capitão reformado lembrou que o preço do barril de petróleo tipo Brent chegou a oscilar em alta de 5%, mas fechou o dia em 3,5%. “Não sei quanto está, hoje, a diferença em relação ao dia do ataque. Mas a tendência é estabilizar”, analisou. Contudo, o preço continua subindo. No mercado externo, o barril sobe 1,24%, cotado a cerca de US$ 69,45.