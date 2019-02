Bolsonaro diz que ‘baterá o martelo’ sobre Previdência nesta quinta-feira (14)

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) afirmou que “baterá o martelo” sobre proposta final da reforma da Previdência nesta quinta-feira (14). Ele falou em entrevista ao Jornal da Record, pouco antes de deixar o hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Sobre a proposta para a reforma da Previdência, Bolsonaro afirmou que ainda não decidiu se a idade mínima para aposentadoria será de 57 anos para mulheres e 62 para homens; ou se de 60 e 65. “Minha grande dúvida foi se [a idade mínima] passaria para 62 ou 65 anos no caso dos homens; e 57 ou 60 para as mulheres. Isso vai ser decidido amanhã”, disse Bolsonaro.

Segundo o presidente, dependendo da decisão sobre as idades mínima, haverá um período de transição até 2030. Sobre as mudanças para na aposentadoria de policiais militares, civis e bombeiros, Bolsonaro afirmou que a regra será parecida com a que será aplicada aos militares. A equipe econômica considera ter concluído a negociação com os militares, que aceitaram elevar o tempo na ativa de 30 para 35 anos (homens).

O vazamento da minuta de que seriam igualados os direitos de policiais militares e bombeiros aos integrantes das Forças Armadas gerou protestos. Lideranças do Congresso oriundas da PM ou dos Bombeiros questionaram a medida.