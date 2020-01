Bolsonaro diz que carros emplacados não precisarão trocar para padrão Mercosul

O presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), anunciou nessa quarta-feira (22) que não será necessário fazer a troca de placas dos veículos já emplacados para as placas do padrão do Mercosul. A informação foi divulgada através do Twitter.

Segundo ele, as placas atuais irão valer até o fim da vida útil do veículo. A placa nova valerá apenas para carros novos ou em caso de furto ou dano.

Os veículos que forem emplacados pela primeira vez deverão obrigatoriamente ter as placas novas a partir de 31 de janeiro. De acordo com Bolsonaro, o Governo fez alterações na nova placa, como a retirada da exigência de chips e dispositivos refletivos.

Ainda de acordo com o presidente, não será mais necessário trocar de placas sempre que houver mudança de município. Bolsonaro anunciou ainda que as medidas adotadas garantirão uma economia de R$ 2 bilhões por ano para a população.

Placas novas

A placa do Mercosul tem quatro letras e três números, o inverso do modelo atualmente em vigor. A cor de fundo será branca e a cor da fonte irá diferenciar o tipo do veículo.

– PLACAS MERCOSUL – 1- As primeiras tratativas para unificar os modelos de placas dos paises do MERCOSUL iniciaram em 2010 durante o governo Lula. A placa MERCOSUL foi efetivamente criada em 2014, no governo Dilma, já com a participação da Venezuela. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 22 de janeiro de 2020