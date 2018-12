Bolsonaro diz que cheque do ex-assessor foi pagamento de dívida

O presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), disse nesta sexta (7) que os R$ 24 mil pagos em cheque pelo ex-assessor de seu filho à mulher do presidente eleito, Michelle, se referem ao pagamento de uma dívida.

“Emprestei dinheiro para ele em outras oportunidades. Nessa última agora, ele estava com um problema financeiro e uma dívida que ele tinha comigo se acumulou. Não foram R$ 24 mil, foram R$ 40 mil. Se o Coaf quiser retroagir um pouquinho mais, vai chegar nos R$ 40 mil”, disse Bolsonaro ao site O Antagonista.

Segundo Bolsonaro, os recursos foram para a conta de Michelle porque ele não tem “tempo de sair”. “Essa é a história, nada além disso. Não quero esconder nada, não é nossa intenção.”

O presidente eleito disse que Fabrício José Carlos de Queiroz é seu amigo e que os dois se conheceram em 1984, quando estavam no Exército.

Ele afirmou ao site que se surpreendeu com a citação de Queiroz em um relatório do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) por movimentação suspeita de R$ 1,2 milhão. Bolsonaro disse que cortou contato com o amigo até que ele se explique aos investigadores.

Da Folhapress