Bolsonaro diz que está para estourar falsa acusação contra pessoa próxima a ele

O presidente Jair Bolsonaro afirmou na manhã desta segunda-feira, 26, que “está para estourar” uma acusação, que alega ser falsa, contra uma pessoa próxima a ele.

“Não adianta fazer essa campanha contra a minha pessoa, contra minha família. Agora contra quem está do meu lado também, que está para estourar um problema aí. Um problema não, uma falsa acusação sobre uma pessoa importante que está do meu lado”, declarou a jornalistas na saída do Palácio da Alvorada.

Bolsonaro fez críticas à imprensa e não quis responder a perguntas dos jornalistas, nem esclareceu sobre a que estava se referindo.

Do Portal Terra