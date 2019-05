Bolsonaro diz que Olavo é ícone, mas espera que briga com militares seja página virada

O presidente Jair Bolsonaro publicou uma mensagem em suas redes sociais na manhã desta terça-feira exaltando o ideólogo de direita Olavo de Carvalho, a quem classificou como ícone e ídolo e disse continuar admirando. Ele concluiu o texto afirmando esperar que a série de “desentendimentos” públicos do escritor contra militares “seja uma página virada por ambas as partes”, ressaltando que deve a eles sua formação e admiração.

Olavo e seus seguidores, entre eles Carlos Bolsonaro, filho do presidente, têm feito diversas críticas a integrantes das Forças Armadas que ocupam cargos no Executivo. Nos últimos dias, o principal alvo tem sido o ministro-chefe da Secretaria de Governo, o general Carlos Alberto dos Santos Cruz, que no sábado chamou o ideólogo de “desocupado esquizofrênico”. Antes, o vice-presidente Hamilton Mourão, também general da reserva, havia sido atacado por Olavo e Carlos.

No texto, publicado pouco depois das 8h, Bolsonaro lembrou que chegou à Câmara dos Deputados em 1991 e diz que a encontrou “tomada pela esquerda num clima hostil às Forças Armadas e contrário às nossas tradições judaico-cristãs”. “Aos poucos outros nomes foram se somando na causa que defendia, entre eles Olavo de Carvalho”, escreveu o presidente.

“Olavo, sozinho, rapidamente tornou-se um ícone, verdadeiro ídolo para muitos. Seu trabalho contra a ideologia insana que matou milhões no mundo e retirou a liberdade de outras centenas de milhões é reconhecida por mim. Sua obra em muito contribuiu para que eu chegasse no Governo, sem a qual o PT teria retornado ao Poder. Sempre o terei nesse conceito, continuo admirando o Olavo”, afirmou Bolsonaro.

“Quanto aos desentendimentos ora públicos contra militares, aos quais devo minha formação e admiração, espero que seja uma página virada por ambas as partes”, concluiu.

Do O Globo