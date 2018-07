Bolsonaro é candidato com maior rejeição em Pernambuco, diz pesquisa

O índice de rejeição entre todos os pré-candidatos testados na pesquisa mostra que Bolsonaro, embora pré-candidato que desponte entre os primeiros colocados hoje em qualquer simulação, é campeão em rejeição no estado.

O levantamento aponta que 55% dos entrevistados disseram que não votariam de jeito nenhum nele. Em segundo lugar aparece Collor, com 42%, seguido de Alckmin com 36%.

Lula aparece em último lugar, com o menor índice de rejeição dentre todos os nomes testados: 12%. Fernando Haddad, nome que o substitui nas simulações feitas na pesquisa, é o nome com segunda menor rejeição dentre os testados, com 25%. Ou seja, a rejeição de Lula é menor que a metade do possível candidato que mais se aproxima dele nessa questão.

A expectativa de vitória nas eleições presidenciais hoje é maior para Lula: 59% disseram acreditar que ele seria eleito o presidente do Brasil nas eleições deste ano. Em segundo lugar apareceu Bolsonaro, com 10%, seguido de Ciro Gomes com 3% e o restante com 1% ou menos.

A pesquisa avaliou ainda qual a expectativa da população quanto à candidatura de Lula. Apesar de estar preso em Curitiba, na sede da Polícia Federal, após condenado, 65% dos entrevistados acham que ele será candidato, um número maior que o registrado em junho, que foi de 58%.

Do mesmo modo, 28% disseram que acham que Lula não será candidato, um número menor que os 35% registrados na pesquisa de junho da Datamétrica.

Do Diário de Pernambuco