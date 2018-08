Bolsonaro é o candidato que tem mais eleitores convictos, aponta CNI/Ibope

O candidato à presidência da República Jair Bolsonaro tem o maior número de eleitores convictos, entre os quatro primeiros colocados da disputa pelo Palácio do Planalto. Dos entrevistados que disseram que votarão no representante do PSL, 34% não mudarão seu voto em hipótese alguma.

Ainda entre os convictos, Ciro Gomes fidelizou 26% de seu potencial eleitorado, enquanto 23% e 22% optaram Geraldo Alckmin e Marina Silva, respectivamente. Sem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na disputa, Jair Bolsonaro liderada a corrida presidencial com 17% dos votos, seguido por Marina Silva (13%), Ciro Gomes (8%) e Geraldo Alckmin (6%).

Da Veja