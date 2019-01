Bolsonaro estreia nesta terça em eventos internacionais com discurso no fórum de Davos

Há 22 dias no comando do Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro fará nesta terça-feira (22) sua estreia em um evento internacional, discursando na sessão plenária do Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça. O encontro anual dos mais ricos, poderosos e famosos do planeta começa nesta terça e se encerra na sexta-feira (25).

O fórum de Davos reúne políticos, investidores e outras lideranças com o objetivo de construir uma agenda econômica, regional e industrial em comum. O encontro deste ano tem como tema a “Globalização 4.0: Moldando uma arquitetura global na era da quarta revolução industrial”.

De acordo com a assessoria do Planalto, o presidente brasileiro será o primeiro chefe de Estado latino-americano a discursar na abertura da sessão plenária do Fórum Econômico Mundial. A fala de Bolsonaro está prevista para ocorrer a partir das 12h30 (horário de Brasília).

Ao desembarcar nesta segunda-feira (21) em Davos, o presidente afirmou que fará um discurso “muito curto” e “objetivo” para dizer que o Brasil busca negócios “sem viés ideológico”.

Bolsonaro e a comitiva brasileira devem retornar a Brasília na sexta-feira (25). Neste período em que o presidente está fora do país, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, está no comando do Planalto.

O presidente viajou à Suíça acompanhado do filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), e de cinco ministros:

Ernesto Araújo (Relações Exteriores)

Paulo Guedes (Economia)

Sérgio Moro (Justiça e Segurança Pública)

Gustavo Bebianno (Secretaria Geral da Presidência)

Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional)

Jair Bolsonaro é o quinto presidente brasileiro a participar do Fórum Econômico Mundial desde 1998. Os ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso (1998), Luiz Inácio Lula da Silva (2003, 2005 e 2007), Dilma Rousseff (2014) e Michel Temer (2018) estiveram no encontro durante seus mandatos. (G1)