Bolsonaro fala em reeleição para entregar ‘país melhor’ em 2026

Aos gritos de “mito”, o presidente Jair Bolsonaro fez um discurso no palco de uma festa julina no Clube Naval em Brasília, na noite deste sábado, em que voltou a falar de reeleição. Bolsonaro disse que deixará um país melhor a quem o suceder em 2026. O atual mandato do presidente termina em 2022.

A intenção de disputar novamente à Presidência, que ele já havia manifestado recentemente em agenda no interior de São Paulo, contraria discurso de campanha, quando o então candidato falou ser contra a reeleição.

— Pegamos um país quebrado, moral, ética e economicamente, mas se Deus quiser conseguiremos entregá-lo muito melhor a quem nos suceder em 2026 — afirmou o presidente.

Bolsonaro disse que não há “nenhuma acusação de corrupção” em seu governo:

– Aquilo que parece que estava fadado a fazer parte da nossa história, ficou para trás.

Apesar das declarações, há denúncias no entorno do presidente, como o escândalo envolvendo o filho mais velho, o senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), investigado por suspeita de “rachadinha” em seu antigo gabinete na Assembleia Legislativa do Rio. O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, é suspeito de participar de um esquema de candidaturas laranjas do PSL.3

Do O Globo