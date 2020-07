Bolsonaro faz exame de covid-19 e cancela agenda da semana

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) realizou nesta segunda-feira (6) exames para covid-19 no Hospital das Forças Armadas, em Brasília (DF). Enquanto aguarda o resultado, o chefe do executivo cancelou a agenda da semana.

Bolsonaro está com febre e foi aconselhado a procurar o hospital. Ele falou sobre o fato a apoiadores na porta do Palácio da Alvorada no início da noite de hoje.

“Eu vim do hospital agora. Fiz uma chapa no pulmão. Está limpo. Fui fazer o exame da covid agora há pouco. Mas está tudo bem”, disse o presidente. Além do teste para detecção do novo coronavírus, ele se submeteu a uma ressonância magnética.

Segundo Bolsonaro, ele começou a tomar hidroxocloroquina. O resultado do exame de covid-19 deve sair às 12h desta terça-feira (7).

O advogado-geral da união, José Levi Mello do Amaral Júnior, que esteve com o presidente na tarde desta segunda, vai fazer o teste para detectar o novo coronavírus amanhã.

