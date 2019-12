Bolsonaro lança campanha de incentivo ao trabalho voluntário

O presidente Jair Bolsonaro lançou na tarde dessa segunda-feira (2), a Campanha Pátria Voluntária. O objetivo, segundo o governo, é o estímulo à prática de ações de solidariedade em todo o país. A solenidade ocorreu no Palácio do Planalto e antecipa a comemoração do Dia Internacional do Voluntário, celebrado mundialmente em 5 de dezembro.

O Planalto elaborou um plano publicitário composta por filme, jingle e peças digitais, que será veiculado no cinema, no rádio, internet e redes sociais até 20 de dezembro. Com o conceito ‘Fazer o Bem é Pra Você Também’, o carro-chefe é o tema musical – um jingle de 60 segundos. A música estará disponível na plataforma digital de música Spotify. Há também a alternativa do formato de filme sem áudio, com a letra da música em lettering e interpretação em libras, que estará disponível nas redes sociais.

Também presente no evento, Michelle Bolsonaro, primeira-dama e presidente do Conselho do Pátria Voluntária, falou sobre a dedicação ao voluntariado: “Você ajuda alguém, aprende e se solidariza no amor ao próximo. E se enriquece com isso. Então, fico feliz por estar no Palácio do Planalto, e poder relatar essa experiência e participar do lançamento dessa campanha, que vai estimular o trabalho voluntário e articular Governo, sociedade e empresas”, apontou.

De acordo com dados da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios Contínua (Pnad), do IBGE, 7,2 milhões de pessoas no Brasil realizaram trabalho voluntário em 2018.

No dia 5 de dezembro, Dia Internacional do Voluntário, está previsto o lançamento da campanha “Amigos do Pátria Voluntária”, uma parceria entre as primeiras-damas dos Estados e o Programa Pátria Voluntária. A intenção é desenvolver iniciativas que motivem o cidadão brasileiro a participar de ações transformadoras. A primeira delas prevê a mobilização de voluntários, por meio do Portal do Pátria Voluntária, para cadastramento de instituições e divulgação de suas necessidades de trabalho voluntário.