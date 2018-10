Bolsonaro não é liberado pelos médicos para primeiro debate do 2º turno

O candidato à Presidência da República do PSL, Jair Bolsonaro, não foi liberado pela junta médica que acompanha sua recuperação do atentado em Juiz de Fora (MG) para participar do primeiro debate do segundo turno nesta sexta-feira (12), realizado pela TV Bandeirantes. A informação foi apurada pelo site da Rádio Jovem Pan nesta quarta-feira (10). Segundo a avaliação dos médicos, o presidenciável ainda permanece com a saúde fragilizada apesar de a recuperação das duas cirurgias as quais foi submetido estar indo bem. Ainda de acordo com os médicos, o capitão perdeu 15 quilos.

Jair Bolsonaro deve passar por uma nova avaliação no dia 17 (quinta-feira), quando será realizado o debate do SBT. Se nada mudar, além do debate da Band, o candidato deve ficar de fora dos debates da TV Gazeta, no domingo (14), da Rede TV!, na segunda-feira (15), e da Record, no domingo (21). A Globo promove o último confronto entre o capitão e o candidato a presidente do PT, Fernando Haddad, no dia 26.

