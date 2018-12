Bolsonaro parabeniza decisão de Dias Toffoli pelo Twitter

Em sua conta do Twitter, o presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) parabenizou o posicionamento do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, que suspendeu, nessa quarta-feira (19), a decisão do ministro Marco Aurélio Mello, que determinaria a soltura de todos os presos que tiveram a condenação confirmada pela segunda instância da Justiça.

“Parabéns ao presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) por derrubar a liminar que poderia beneficiar dezenas de milhares de presos em segunda instância no Brasil e colocar em risco o bem estar de nossa sociedade, que já sofre diariamente com o caos da violência generalizada!”

Dias Toffoli atendeu a um pedido de suspensão liminar feito pela procuradora-geral da República, Raquel Dodge. Com a decisão, a liminar (decisão provisória) de Toffoli terá validade até o dia 10 de abril de 2019, quando o plenário do STF deve julgar novamente a questão da validade da prisão após o fim dos recursos na segunda instância. O julgamento foi marcado antes da decisão desta quarta (19) do ministro Marco Aurélio.